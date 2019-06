Cultura: Fedriga, Filarmonica Città Pordenone è punto di incontro

Pordenone, 25 giu - "La Filarmonica Città di Pordenone è una palestra a tutto campo per i giovani e un fondamentale quanto raro punto di incontro tra età e generazioni diverse che, contaminandosi reciprocamente e biunivocamente con estrema naturalezza, sono in grado di crescere e migliorare a tutto vantaggio della comunità".



Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della visita alla sede dell'associazione naonense che, come ha spiegato il suo attuale presidente, Roberto Battistella, ha già superato i 180 anni di vita.



Accolto da un'esibizione della banda, complessivamente composta da 48 musicisti con un'età media inferiore ai 30 anni (la più giovane ne ha 11, seguita da un dodicenne) anche grazie alla presenza di 22 allievi della scuola di musica Mascagni, Fedriga ha evidenziato l'importanza che hanno per il territorio questo tipo di realtà culturali, "capaci, come nel caso della Filarmonica pordenonese, di diventare testimonianza diretta di quanto un proficuo interscambio sia la base di una crescita consapevole o, come nel caso dei meno giovani, di un aggiornamento costante che garantisce straordinari stimoli vitali".

ARC/FC/ep