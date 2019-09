Cultura: Fedriga, Trieste Piano City abbina musica a territorio

Trieste, 13 set - "La Regione è orgogliosa di supportare un evento originale e di spessore sotto il profilo musicale come il Trieste Piano City che auspico possa diventare un appuntamento fisso nel capoluogo giuliano".Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al concerto d'apertura del Trieste Piano City, durante il quale la pianista Francesca Giordano si è esibita nel salone di rappresentanza della Regione.Ringraziando gli organizzatori per aver portato in Fvg, per la prima volta, questo evento interamente dedicato al pianoforte che ha già riscosso grande apprezzamento in altre città italiane, il governatore ha rimarcato che "si tratta di un'iniziativa molto valida sotto diversi punti di vista: da un lato consente di abbinare la cultura del nostro territorio e delle sue comunità alla valorizzazione turistica di Trieste, dato che inserisce con attenzione gli eventi musicale nel contesto cittadino, dall'altro offre importanti momenti formativi per i ragazzi e i giovani che vogliono accostarsi alla musica".La kermesse musicale, in programma da oggi a domenica, prevede una serie di concerti che si svolgeranno dall'alba a notte fonda con esibizioni di tutti i generi di pianisti e tutte le tipologie di repertorio musicale, ma anche momenti educativi dedicati alle istituzioni scolastiche e accademiche, conferenze, workshop e lezioni aperte. ARC/MA/fc