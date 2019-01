Cultura: Gibelli, anche studenti licei classici Fvg scelgono Da Vinci

Trieste, 10 gen - "Anche alcuni studenti dei licei classici del Friuli Venezia Giulia hanno identificato la figura di Leonardo Da Vinci, a cinquecento anni dalla sua morte, quale tema per La Notte del liceo classico che si svolgerà domani, 11 gennaio, in tutta Italia".



Lo afferma compiaciuta l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, definendo la scelta "perfettamente in linea con quanto sta portando avanti la Regione in materia culturale, settore per il quale, nel 2019, la figura di Leonardo Da Vinci è stata oggetto di un recente bando specifico che ha registrato oltre cento domande di finanziamento".



"Fa molto piacere - sottolinea Gibelli - constatare che pure i ragazzi valorizzano e apprezzano quella che, forse, è la figura italiana più conosciuta in tutto il mondo".



"Auspico - conclude l'assessore - che questa possa essere soltanto la prima di molte iniziative che verranno attivate nelle scuole oltre che in ambito culturale".

