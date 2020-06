Cultura: Gibelli, Art bonus opportunità di sviluppo per sistema Fvg

L'assessore all'inaugurazione di Verde sublime a Gorizia Gorizia, 26 giu - "Le istituzioni hanno il dovere di sostenere la cultura, ma è uno sforzo al quale deve essere associato anche un impegno da parte dei privati. Per questo in Friuli Venezia Giulia abbiamo introdotto lo strumento dell'Art bonus, grazie al quale se l'Amministrazione regionale finanzia un'iniziativa con un milione di euro significa che quella cifra alla fine diventa complessivamente di quasi 2 milioni e mezzo. Un meccanismo virtuoso che va promosso e incoraggiato".Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Verde sublime, il parco Coronini Cronberg e la rappresentazione della natura tra Neoclassicismo e Romanticismo', che aprirà al pubblico domani 27 giugno e sarà visitabile fino al 10 gennaio 2021.L'assessore, ricordando come il bene culturale non debba essere solo conservato ma anche reso fruibile al pubblico, ha ribadito il valore dell'emozione creata dal contatto o dalla visione con un'opera, "che è esattamente quello che la Fondazione Coronini Cronberg, anche in questa occasione è riuscita a fare".Gibelli poi si è soffermata sul legame che unisce la cultura e lo sviluppo economico di un territorio. "È comprovato - ha detto - che la prima ragione per la quale viene scelta la meta di un viaggio turistico è, nella maggiorparte dei casi, connessa alla possibilità di visitare un sito archeologico e alla partecipazione di un evento, sia esso teatrale, musicale o di letteratura"."Si può dire, quindi - ha concluso l'assessore -, che con la cultura si mangia, a patto che pubblico e privato riescano a fare sistema, condividendo una visione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività culturali". ARC/GG