Cultura: Gibelli, con Artefici teatri isontini in rete dopo pandemia

Gorizia, 15 lug - "Artefici, progetto di residenze artistiche che si sviluppa nell'Isontino, è luogo prolifico di interscambio culturale per giovani artisti e compagnie professionali di teatro e danza che in questa dimensione avranno la possibilità di esprimersi e confrontarsi interagendo con il territorio che diviene parte attiva di un processo creativo del tutto innovativo, di ricerca e sperimentazione".Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli che oggi a Gorizia, alla presenza del sindaco della città Rodolfo Ziberna, ha preso parte alla presentazione di "Artefici.ResidenzeCreativeFvg 2020", terza edizione del progetto ideato e gestito da Artisti Associati, finanziato dal Mibact e dalla Regione Friuli Venezia Giulia che coinvolge i Comuni di Gorizia, Cormons e Gradisca, oltre trenta artisti e prevede otto rappresentazioni definite sharing, momenti cioè di condivisione con il pubblico del lavoro svolto in residenza."L'ulteriore pregio di Artefici - ha proseguito Gibelli -, consiste nell'aver creato una rete teatrale sul territorio, un unico sistema che unendo le strutture e gli spazi scenici dei Comuni di Gorizia, Cormons e Gradisca, amplierà l'offerta culturale di quest'area, accrescendone l'attrattività e favorendo una partecipazione più amplia di pubblico"."È un evento simbolicamente ideale, tra le prime iniziative in regione che dopo l'emergenza epidemiologica degli ultimi mesi rompe il silenzio surreale generato dal lockdown nel quale il mondo delle arti performative è stato costretto a fermarsi - ha concluso Gibelli - e, seppure nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevenzione tutt'oggi in vigore, riapre al pubblico e incoraggia la partecipazione cittadina creando una proficua interazione culturale di cui tutti noi abbiamo bisogno dopo l'isolamento forzato della pandemia". ARC/CCA/gg