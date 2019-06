Cultura: Gibelli, eventi su 60° Lignano arricchiscono attrattività Fvg

Udine, 26 giu - "Un compleanno importante per un comune importante: Lignano ha saputo negli anni diventare un punto strategico non solo del turismo regionale, ma anche di manifestazioni culturali e sportive di livello nazionale ed internazionale".Lo commenta l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli a margine della presentazione delle manifestazioni previste per i 60 anni di costituzione del comune di Lignano Sabbiadoro."Il Premio Hemingway, che ricorda la presenza del grande scrittore nella località balneare, o il grande evento sportivo Meeting Sport e Solidarietà, che ospita ogni anno i migliori atleti mondiali, sono tutte manifestazioni che contribuiscono arricchire l'offerta turistica di Lignano: quest'anno si aggiungerà anche il calendario molto bello di mostre, concerti, dibattiti su storia e cultura organizzati dall'amministrazione comunale per l'anniversario e che renderà la città - ha affermato Gibelli - ancora più attrattiva". ARC/Com/EP