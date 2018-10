Cultura: Gibelli, grazie a chi avviato nuova fase museo Gortani

Trieste, 20 ott - "Ringrazio l'onorevole Aurelia Bubisutti e il sindaco di Paularo, Daniele Di Gleria, per avere contribuito con la loro disponibilità ad avviare la nuova fase del museo Gortani di Tolmezzo".Lo afferma l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, a margine dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione del Gortani che, presente la maggioranza dei consiglieri, ha nominato presidente la stessa Bubisutti e Claudio Pellizzari vice."L'impegno richiesto ad entrambi - ha proseguito Gibelli - sarà comunque limitato nel tempo in quanto rinunceranno al mandato entro i prossimi tre mesi".Ai ringraziamenti di Gibelli, allargati a tutti i consiglieri che hanno mostrato sensibilità nei confronti del museo, si sono uniti anche gli altri soci del Gortani, in particolare il sindaco di Tolmezzo e presidente dell'Uti Carnia, Francesco Brollo, e il presidente del consorzio Bim Tagliamento, Domenico Romano. ARC/COM/fc