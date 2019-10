Cultura: Gibelli, mostra Il Rinascimento di Pordenone valorizza Fvg

Pordenone, 25 ott - "Un evento di altissimo spessore e di grande interesse che mira a ricollocare Pordenone al centro dell'offerta culturale, completando il ricco panorama di manifestazioni e iniziative e restituendo alla città la primogenitura di un grande artista, tra i fondatori del manierismo, troppo a lungo trascurato in queste terre ma molto conosciuto e apprezzato in altre realtà e dagli appassionati del mondo dell'arte".Lo ha affermato oggi a Pordenone l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, intervenendo all'inaugurazione della mostra Il Rinascimento del Pordenone, aperta fino al 2 febbraio alla Galleria d'arte moderna nei pressi del Parco Galvani.Come ha commentato il critico d'arte Vittorio Sgarbi, curatore della mostra assieme a Caterina Furlan, si tratta del più grande evento espositivo ospitato nel Friuli Venezia Giulia, proponendosi di attirare l'attenzione su un grande artista confrontandone l'opera e lo stile con quello di altri grandi maestri della pittura italiana come Giorgione, Tiziano, Lotto, Correggio, Bassano e Tintoretto, dei quali sono esposte alcune pitture creando un percorso analitico che vuole stimolare la rivalutazione di Giovan Battista De Sacchis, detto Il Pordenone."La mostra - ha evidenziato Gibelli - è una sorta di laboratorio che intende contribuire a fare riscoprire l'identità locale e l'orgoglio di appartenenza a una comunità in seno alla quale, grazie alle numerose iniziative di prestigio che vi si svolgono da tempo, su tutte Le Giornate del cinema muto e Pordenonelegge, l'arte e la cultura hanno ormai trovato uno spazio privilegiato". ARC/Red