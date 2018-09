Cultura: Gibelli, nuovo infoPoint per valorizzare Valvasone

Valvasone (Pn), 1 set - L'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, ha inaugurato a Valvasone il nuovo InfoPoint turistico.Assieme al sindaco, Markus Maurmair, Gibelli ha incontrato il personale incaricato di fornire al pubblico le informazioni utili per poter conoscere il territorio e le molteplici attrattive presenti nell'area ma, soprattutto, per porgere ai visitatori del complesso medioevale i suggerimenti per poter visitare Valvasone e il suo Castello che sarà aperto al pubblico dal 7 al 9 settembre, in occasione di Medioevo a Valvasone."Per i visitatori - ha evidenziato l'assessore regionale - sarà l'occasione di visitare uno dei Borghi più belli d'Italia, qual è Valvasone, fruendo di un supporto adeguato per scoprire gli aspetti culturali e storici, le attrattive artistiche e architettoniche per le quali l'antica località del Pordenonese si distingue".Il nuovo ufficio informazioni si trova nel palazzo civico, accanto all'ingresso della sede municipale, e fino al 31 ottobre, sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Poi seguirà l'orario invernale. ARC/CM/Red