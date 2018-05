Cultura: Gibelli, scuola beni archeologici di Aquileia orgoglio Fvg

Trieste, 26 mag - "Questa scuola è uno degli elementi di orgoglio della regione Friuli Venezia Giulia e oggi ho voluto partecipare alla consegna dei diplomi per augurare a questi giovani il meglio per il loro futuro percorso professionale".



Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, oggi ad Aquileia, alla Scuola di specializzazione in Beni archeologici in occasione della giornata dedicata alla consegna dei diplomi di fine corso. Quella di Aquileia è una realtà formativa specialistica interateneo, che coinvolge le Università di Udine, Trieste e Venezia.



Nell'occasione l'assessore ha fatto visita al Museo Paleocristiano, accompagnata dalla direttrice del Museo archeologico nazionale, Marta Novello, e dal consigliere regionale Franco Mattiussi.



L'assessore Gibelli ha poi raggiunto Pordenone, per presenziare all'odierno programma della decima edizione di "Pordenone Pensa, Festival del confronto", manifestazione organizzata con il sostegno della Regione. ARC/GG/PPD