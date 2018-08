Cultura: Gibelli, sostegno a progetti aggreganti come Musicae

Sacile (Pn), 21 ago - L'apprezzamento della Regione per il metodo adottato a Sacile per la promozione della cultura sul territorio attraverso la musica e la valorizzazione delle peculiarità di un'area vasta è stato espresso oggi a Sacile dall'assessore regionale competente, Tiziana Gibelli, alla presentazione di Musicae, il distretto regionale del pianoforte, di Un fiume di Note, caratterizzato da dodici appuntamenti concertistici che hanno come filo conduttore la Livenza, come veniva anticamente chiamato il fiume Livenza, e, infine, e dell'evento espositivo-artigiano Legno Vivo, un progetto innovativo realizzato dal Comune liventino che unisce musica dal vivo e attività formative ed espositive con la promozione turistica della città attorno al tema legno-musica.Gibelli ha colto l'occasione per ribadire le linee guida individuate dalla Regione per il sostegno alla cultura in Friuli Venezia Giulia, dicendosi compiaciuta per il metodo di programmazione complessiva adottato dal Comune liventino e dai sodalizi culturali che animano il territorio. Metodo che mette in collaborazione tra loro le amministrazioni comunali dell'area.Gibelli ha anche auspicato che queste manifestazioni, già di successo, possano avere ulteriore affermazione coinvolgendo anche territori limitrofi.L'assessore regionale ha poi ricordato che la musica è uno degli elementi cardine della cultura e rappresenta, assieme alla parola, una delle prime e basilari forme di espressione e di contatto e comunicazione dell'uomo, compiacendosi per la scelta del distretto regionale del pianoforte di programmare i concerti anche al di là dei confini regionali.Gibelli ha poi ricordato che la Regione sosterrà le iniziative del settore della cultura che dimostreranno la capacità di aggregare più soggetti ed enti locali, com'è stato pensato per Musicae, e premierà la capacità di pensare e saper andare oltre la propria piazza che sarà manifestata tra le diverse componenti del ricco tessuto culturale del territorio. ARC/CM/Red