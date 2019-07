Cultura: Gibelli, stagione 2019-20 conferma importanza Teatro Verdi Ts

Trieste, 11 lug - "L'alto livello qualitativo del calendario di spettacoli per la stagione 2019/2020 conferma il ruolo di primo piano del Teatro Verdi di Trieste nel panorama dell'offerta culturale del Friuli Venezia Giulia e testimonia l'impegno della fondazione che lo amministra per assicurarne la crescita e l'internazionalizzazione".Lo ha dichiarato l'assessore regionale a Cultura e sport, Tiziana Gibelli, durante la presentazione dell'attività artistica della struttura triestina che, pur mantenendo continuità con il recente passato, presenta forti elementi innovativi e nuovi progetti, derivanti dalle importanti collaborazioni internazionali e dalle relazioni virtuose con grandi artisti del panorama mondiale. Un risultato che, proprio a chiusura del piano di risanamento del Verdi, dimostra il raggiungimento degli obiettivi artistici e di gestione necessari al rilancio della Fondazione nel panorama musicale italiano e internazionale.L'assessore ha quindi espresso il proprio apprezzamento "per la scelta di proseguire lungo il sentiero che mette in cartellone sia i grandi classici sia le opere contemporanee" ed ha lodato "l'impegno della Fondazione a favore della musica colta contemporanea, che richiede un grande sforzo produttivo, il quale sicuramente non sarà apprezzato solo per quanto riguarda l'assegnazione dei punteggi ministeriali, ma certamente avrà ricadute positive anche da parte del pubblico".L'Attività artistica 2019/2020 si aprirà a settembre con la stagione sinfonica: in programma 6 concerti ai quali si aggiungeranno nel corso della stagione il concerto d'Autunno, quello di Capodanno e quello inaugurale di Esof 2020, il 5 luglio.La Stagione lirica e di balletto prenderà il via il 25 ottobre per la prima volta in Giappone, a Nagoya, con il debutto de La traviata di Giuseppe Verdi per la tournée che porterà l'orchestra, il coro e i tecnici della Fondazione nelle 13 principali città giapponesi.La campagna abbonamenti per la Stagione Sinfonica 2019/2020 e per la Stagione Lirica e di Balletto 2019/2020 si apre oggi, giovedì 11 luglio e tutte le informazioni relative sono reperibili sul sito web www.teatroverdi-trieste.com e alla biglietteria del Teatro Verdi (numero Verde 800 898 868). ARC/MA/ep