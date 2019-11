Cultura: Gibelli, strategico puntare ogni anno su grandi temi

Presentato Festival Leonardo e la Psicologia (Trieste, 8-10/11)Trieste, 6 nov - "Puntare ogni anno su un grande tema di carattere culturale è fondamentale per continuare a realizzare iniziative contraddistinte da elevati standard qualitativi. Per questo i soggetti di promozione culturale della nostra regione devono imparare a lavorare insieme, a fare squadra".A lanciare questo messaggio è stata oggi a Trieste l'assessore Fvg alla Cultura, Tiziana Gibelli, durante la presentazione del primo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia.L'evento, intitolato Leonardo e la Psicologia, si terrà a Trieste l'8, 9 e 10 novembre, proponendo eventi scientifici, culturali e artistici focalizzati proprio sul rapporto tra la figura di Leonardo da Vinci e la psicologia, realizzati dall'associazione Psicoattività con il contributo della Regione."La tematicità annuale - ha aggiunto Gibelli - ci può inoltre consentire di reperire sponsorizzazioni importanti che, insieme ai contributi della Regione, ci permetteranno di proporre un maggior numero di eventi coinvolgendo più soggetti impegnati nel settore culturale regionale"."Parlando di Leonardo e del suo rapporto con l'arte - ha sottolineato l'assessore - non credo si possa utilizzare il termine disagio. Ritengo invece sia più opportuno parlare di estrosità, caratteristica che permetteva a Leonardo di passare da un argomento all'altro, da un ambito all'altro, con risultati straordinari ma che probabilmente lo rendevano di difficile sopportazione per chi gli stava vicino"."Leonardo è una figura molto affascinante che ha operato anche nella nostra regione. Nel Codice Atlantico - ha ricordato Gibelli in conclusione - abbiamo infatti la prova documentaria della presenza del geniale artista a Gradisca dove ha collaborato alla progettazione del sistema difensivo della città e della famosa bombarda, l'arma da guerra ideata per il baluardo isontino". ARC/RT/fc