Cultura: Gibelli, teatro Verdi Pn esempio collaborazione territoriale

Pordenone, 12 lug - "Una struttura con una governance solida, che produce buoni risultati anche grazie alla capacità di fare rete con il territorio".Così l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli ha definito l'attività svolta dal Teatro comunale Giuseppe Verdi di Pordenone in occasione della presentazione al pubblico del cartellone di eventi della stagione 2019-2020 che l'ente ha presentato oggi nel corso di una conferenza stampa.Alla presenza del presidente del Teatro Giovanni Lessio, del sindaco Alessandro Ciriani e del presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, l'esponente dell'esecutivo regionale ha rivolto parole di elogio nei confronti dell'ente pordenonese per la sua capacità di dialogo con la Destra tagliamento ma anche con le altre istituzioni teatrali regionali."La programmazione di un cartellone dall'indubbio interesse qual è quello presentato quest'oggi - ha detto l'assessore Gibelli - è frutto non solo della bravura dei direttori artistici ma anche della presenza di una governance solida del teatro. La capacità di avere uno sguardo "lungo" sul futuro e di saper fare rete con le altre istituzioni teatrali del Friuli Venezia Giulia ha permesso al Verdi di Pordenone di essere una pedina fondamentale per risolvere una situazione estremamente difficile di equilibrio tra i tre maggiori teatri della regione".Infine l'assessore alla Cultura ha evidenziato le qualità che Pordenone ha più volte messo in risalto "poiché è una città propositiva, riflessiva, che ama scoprire percorsi nuovi anche con il supporto del territorio. I risultati di questo modo di operare - ha concluso Gibelli - sono sotto gli occhi di tutti". ARC/AL/ep