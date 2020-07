Cultura: Gibelli-Zannier, "Palchi nei Parchi" al via il 24 luglio

Trieste, 17 lug - Dare spazio agli artisti della musica e del teatro, superando le criticità legate all'organizzazione di eventi in ambienti chiusi, e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sul versante della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alla filiera del legno. Sono queste le finalità del progetto 'Palchi nei Parchi', lanciato stamane a Trieste in conferenza stampa dagli assessori regionali alla Cultura, Tiziana Gibelli, e alle Risorse forestali, Stefano Zannier e dal direttore artistico di Fvg Orchestra, Claudio Mansutti.La kermesse, caratterizzata da otto appuntamenti che tra il 24 luglio e l'11 settembre prossimi animeranno i tardi pomeriggi a Bosco Romagno e a Parco Rizzani, ha tra i suoi organizzatori la Regione, il Corpo forestale, PromoTurismoFvg, Restart Fvg e l'Istituzione musicale sinfonica del Friuli Venezia Giulia, ai quali si aggiungono la Protezione civile regionale, Mittelfest, i Comuni di Cividale e Pagnacco, l'Ente regionale teatrale e la Fondazione teatro Luigi Bon.Nel pieno rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale, gli ingressi saranno contingentati - il limite previsto è di 150 persone per spettacolo - e il pubblico dovrà disporsi all'interno di cerchi appositamente disegnati sull'erba con colori ecologici. Coerentemente con gli obiettivi della manifestazione, le esibizioni - ognuna delle quali sarà preceduta da un breve intervento di un rappresentante del Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia - si terranno su due palchi di legno di abete rosso, la cui realizzazione è stata affidata ai professionisti della Falegnameria regionale di Fusine."Si tratta di un'iniziativa particolarmente interessante - ha sottolineato l'assessore Gibelli - che ha il merito di coniugare la cultura, e nello specifico la musica e il teatro, con la tutela dell'ambiente e, non ultima, la promozione del territorio. L'obiettivo è infatti non solo di raccogliere adesioni tra chi già conosce i due parchi che ospiteranno la manifestazione, bensì di sfruttare l'opportunità offerta dagli otto appuntamenti per mettere in vetrina due gioielli del patrimonio regionale.""'Palchi nei Parchi' è - secondo l'assessore Zannier - la plastica rappresentazione di come, attraverso il gioco di squadra tra soggetti istituzionali e privati e l'uso intelligente delle risorse naturali, gli spazi verdi possano essere vissuti in modo originale e consapevole, regalando agli spettatori contesti unici nei quali godersi un cartellone che si caratterizza per la volontà di incontrare i gusti di una platea ampia per età e inclinazioni."Per accedere agli eventi in calendario a Bosco Romagno e Parco Rizzani è necessario registrarsi sul sito www.fvgorchestra.it. ARC/DFD/ma