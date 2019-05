Cultura: manoscritto Pacioli a Gorizia arricchisce 500.o Leonardo

Gorizia, 24 mag - Palazzo Coronini Cronberg rappresenta uno scrigno che racchiude tanti tesori. Tra questi adesso si trova anche una copia originale del Trattato sugli scacchi del matematico rinascimentale Luca Pacioli, che ebbe uno stretto rapporto di amicizia con Leonardo da Vinci e al quale lo unì anche una collaborazione nell'ambito degli studi matematici. Per questo motivo l'iniziativa si colloca a pieno titolo all'interno delle manifestazioni legate al 500esimo leonardesco a cui la Regione ha inteso dare un significativo risalto.Questo il concetto espresso oggi a Gorizia dall'assessore regionale alla Cultura a margine di un incontro a Palazzo Coronini Cronberg con le massime autorità comunali in occasione de "Le giornate di Luca Pacioli e Leonardo", iniziativa che prevede delle speciali visite guidate a tema all'interno della storica dimora goriziana che partiranno domani sabato 25 e domenica 26 maggio, e verranno riproposte fino a dicembre ogni ultimo fine settimana del mese.Come spiegato dai rappresentanti della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus che ha organizzato l'evento, l'intento è quello di raccontare, attraverso dei pannelli che si sviluppano lungo un percorso all'interno degli spazi della villa, la storia di Luca Pacioli nella cultura del Rinascimento e in particolare il suo rapporto con Leonardo da Vinci. In questo contesto si colloca il manoscritto sugli scacchi, sul quale sono state avanzate ipotesi di una possibile collaborazione tra Pacioli e Leonardo nella realizzazione dei disegni che illustrano l'opera.Da parte sua la Regione ha sottolineato come in occasione della ricorrenza del 500.o anniversario della morte di Leonardo da Vinci stiano partendo tutta una serie di iniziative che ricordano i legami dello stesso Leonardo con il territorio del Friuli Venezia Giulia. Alcuni di questi eventi, come è stato evidenziato, sono nati spontaneamente, al di là della scelta di indirizzo espressa dall'Amministrazione, a testimonianza della valenza culturale e storica del tema. ARC/GG/ep