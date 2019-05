Cultura: Mostra 'Maestri' a Illegio focalizza interesse su montagna

Udine, 3 mag - La mostra "Maestri", a Illegio dal 12 maggio al 6 ottobre e presentata oggi a Udine nel palazzo della Regione, è un'iniziativa che, come l'Anciuti music festival, costituisce una delle gemme dell'offerta culturale del Friuli Venezia Giulia. L'evento artistico riveste notevole significato, oltre che per l'alto livello delle opere proposte e per il forte richiamo per un pubblico attento all'offerta culturale di qualità, in quanto focalizza l'interesse sull'area montana dove, come ha evidenziato l'assessore regionale alla Cultura, presente alla conferenza stampa, è meno facile organizzare grandi eventi rispetto alle aree turistiche o alle città.Giunta alla quindicesima edizione, la Mostra d'arte internazionale di Illegio si sviluppa attraverso le figure dei grandi maestri della pittura, che hanno scelto per alcune delle loro opere i temi dell'educazione e dell'insegnamento."Maestri", è stato detto, sono considerati coloro che insegnano a pensare, a scoprire il proprio talento, ad appassionarsi al bene e alla bellezza, ci ammaestrano a vivere e hanno segnato il cammino della nostra crescita culturale e nella vita.Così, a Illegio, su questo tema saranno proposte opere realizzate in un periodo tra il 1150 e il secolo scorso, da Raffaello Sanzio, Michelangelo, Tiziano, Caravaggio, Giordano, Jourdy, Fattori, Picasso e numerosi altri artisti, anche contemporanei.Complessivamente saranno esposte 38 opere raggruppate nei temi: "Passione per la bellezza", "Passione per la crescita", "Passione per la verità" e "Gesù Maestro". ARC/CM