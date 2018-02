Cultura: musei più accessibili per una maggiore inclusione

Udine, 6 feb - Sono state presentate oggi a Udine le buone pratiche sull'accessibilità museale poste in essere attraverso il progetto Come-in!, finanziato dal programma Interreg Europa centrale.Nel museo Archeologico di Udine e, più in generale, nei servizi forniti dai civici musei udinesi, sono stati realizzati degli interventi in termini di accessibilità e inclusività che hanno riguardato la parte infrastrutturale (ascensore, bagni, sala relax), la segnaletica (dépliant in braille, dépliant con linguaggio semplificato in italiano, inglese, tedesco e sloveno), i corsi per il personale, l'installazione di piante di orientamento e di piante tattili.Tutto questo è stato anche tradotto, attraverso percorsi multisensoriali, nella mostra, prorogata fino al 22 aprile, "Donne, madri, dee. Linguaggi e metafore universali nell'arte preistorica", visitabile nel museo Archeologico.Si tratta di un'esperienza che potrà essere riproposta per la revisione e il riallestimento degli altri musei regionali che vorranno essere certificati secondo le linee guida ministeriali dove l'accessibilità rappresenta un punto cardine.Durante l'odierna presentazione, promossa dal referato alla Cultura del Fvg a cui ha partecipato l'assessore regionale alla Cultura, è stata sottolineata l'importanza dell'accessibilità fisica ai luoghi, quella sociale ed economica e quella relativa all'informazione ed è stato evidenziato come i bandi regionali permetteranno di valorizzare progettualità, riallestimento, ricerca e catalogazione dei musei. La logica, considerando anche le linee guida ministeriali, sarà quella di orientare le strutture verso un'accessibilità rivolta a tutti.L'incontro ha inteso evidenziare non solo la necessità di adeguare i musei agli standard minimi ma anche vedere nell'accessibilità un approccio nuovo al museo anche di tipo imprenditoriale.Partner italiani del progetto, che terminerà il 30 giugno 2019, sono InCE (Iniziativa centro europea), rappresentato oggi da Anna Marconato che ha illustrato nel dettaglio Come-in!, Enaip Fvg con Marco Angeli che ne ha delineato le linee guida e il programma di formazione per gli operatori ed infine il museo Archeologico di Udine con Paola Visentini che ha relazionato sugli interventi realizzati nel Castello di Udine. A questi partner si aggiunge la Consulta regionale delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie. ARC/LP/fc