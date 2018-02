Cultura: opere di Annamaria Muiesan narrano ai giovani dramma esodo

Trieste, 16 feb - Il Premio Histria Terra è stata assegnato questo pomeriggio alla poetessa e scrittrice Annamaria Muiesan Gaspari nel corso di un'affollata cerimonia a palazzo Tonello a Trieste, alla quale accanto al presidente dell'Unione degli istriani, Massimiliano Lacota, hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale alle Finanze e il vicesindaco di Trieste.Il riconoscimento, promosso dall'Unione degli istriani in collaborazione con la Regione e giunto all'undicesima edizione, vuole dare un tangibile riconoscimento alle personalità del mondo dell'arte, della cultura e dell'impegno pastorale che si sono distinte per le proprie opera a favore della diaspora istriana.Rimarcando il valore storiografico e letterario delle opere di Annamaria Muiesan, non solo per la comunità degli esuli istriani, fiumani e dalmati ma anche per le giovani generazioni, da parte della Regione sono state sottolineate l'importanza della scrittura per dare voce a chi non la ha, o non la possiede più, e la necessità di essere grati a coloro che attraverso di essa assicurano che quelle voci vengano trasmesse nel tempo.Il premio è stato conferito alla scrittrice, nata a Pirano, per l'attività di divulgazione attuata attraverso i suoi libri della memoria delle tragedie dell'esodo giuliano-dalmata e delle foibe, di cui ella stessa fu protagonista dopo la fine della Seconda guerra mondiale. ARC/MA