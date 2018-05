Cultura: poesia traina presenze stand Fvg al Salone libro Torino

Torino, 13 mag - Anche per il 2018 è la poesia ad attirare il grande pubblico nello stand del Friuli Venezia Giulia al Salone del libro di Torino. Grazie alla collaborazione avviata molti anni fa da pordenonelegge con gli organizzatori della kermesse torinese, i 13 appuntamenti inseriti nel calendario delle 5 giornate al Lingotto hanno fatto arrivare nello spazio espositivo della Regione migliaia di curiosi che hanno così potuto conoscere le peculiarità culturali e turistiche del territorio.



Altissimo l'interesse anche per la Libreria della poesia, unica proposta dedicata a questo specifico tema presente all'interno del Salone, che si appresta a bissare i dati di vendita già registrati nel 2017.



Gli altri 21 incontri in calendario, proposti da enti e case editrici del Friuli Venezia Giulia, hanno fornito un'ampia panoramica di eventi dedicati alla musica, teatro, storia, cinema e letteratura in generale che si svolgono nel territorio regionale. Preso d'assalto anche il desk turistico curato da PromoTurismoFVG; il materiale che si sarebbe dovuto distribuire nelle cinque giornate del Salone è già in fase di esaurimento, ragion per cui è stata prevista una nuova fornitura di depliant per garantire la promozione fino a lunedì sera.



Chi si avvicina allo stand per assistere agli eventi culturali, è interessato anche a raccogliere materiale che gli permetta di organizzare un soggiorno turistico. Quanti sono attirati invece dalle bellezze paesaggistiche del territorio trovano proprio in questo Salone una grande varietà di proposte culturali capaci di incuriosirli.



Infine c'è anche grande attenzione anche per lo stand del Friuli Venezia Giulia, curato dalla Filiera del legno. A complimentarsi per l'originalità dello spazio espositivo è stato anche il sindaco di Torino Chiara Appendino; il primo cittadino ha inoltre sottolineato lo stretto legame esistente tra il capoluogo torinese e la città di Pordenone, accomunati dalla grande passione per il mondo del libro. ARC/AL/ep