Cultura: Premio Hemingway ottimo connubio tra letteratura e turismo

Udine, 7 mag - Un premio che accresce l'attrattività della località balneare friulana che, intelligentemente, ha saputo accostare il suo nome all'autore americano, creando così un valido connubio tra letteratura e turismo. Così la Regione, rappresentata dall'assessore alla Cultura, ha definito oggi il premio Hemingway, giunto quest'anno alla 35. edizione, i cui nomi dei vincitori sono stati resi noti oggi nel corso di un incontro svoltosi a Udine.Organizzato dal Comune di Lignano, con la collaborazione artistica e organizzativa di Pordenonelegge e il sostegno della Regione , il premio si articola in cinque sezioni che vedranno protagonisti altrettanti personaggi. Il premio per la letteratura sarà assegnato all'autore francese Emanuele Carrere, mentre quello intitolato L'avventura del Pensiero alla storica Eva Cantarella. Per la sezione Testimone del nostro Tempo, la giuria ha individuato Federico Rampini mentre per la fotografia il riconoscimento verrà consegnato a Riccardo Zipoli. Infine il premio speciale Hemingway 2019 Dentro la Cronaca, dentro la Vita andrà alla giornalista Franca Leosini.Come ricordato dalla Regione durante la presentazione dei nomi dei vincitori, in questo concorso Lignano ha saputo sfruttare positivamente due aspetti. Il primo è quello di valenza turistica, incrementando l'attrattività della località balneare grazie al suo accostamento al nome dell'autore americano. Ciò ha sicuramente accresciuto il fascino di un'area già di per sé attrattiva, compiendo così un'importante e vincente azione di marketing territoriale.L'altro aspetto su cui l'esponente dell'Esecutivo Fvg ha posto l'accento è il sodalizio venutosi a creare da sei anni a questa parte tra il premio e la Fondazione Pordenonelegge, alla quale il Comune ha affidato la direzione artistica e organizzativa della manifestazione. La Regione, infatti, sostiene questo tipo di collaborazioni poiché permettono, da un lato, di far crescere realtà di dimensioni minori grazie al supporto che iniziative di più alto livello possono mettere a disposizione della collettività, e, dall'altro, consentono di mettere a fattore comune esperienze significative ottimizzandone i costi e realizzando così più eventi importanti con i budget a disposizione.Dal canto suo, il sindaco di Lignano ha evidenziato la positiva collaborazione instauratasi con il capoluogo della Destra Tagliamento con la presenza di Pordenonelegge al premio Hemingway e con l'unità di intenti in campo turistico e culturale che, tra l'altro, sarà oggetto a breve della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le due Amministrazioni. ARC/AL/fc