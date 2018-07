Cultura: Riccardi, Mittelfest è biglietto da visita per Fvg

Cividale, 5 lug - "Mittelfest è uno dei grandi biglietti da visita culturali del Friuli Venezia Giulia e la Regione continuerà a sostenerlo con convinzione".Lo ha affermato oggi a Cividale il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'edizione 2018 di Mittelfest, dove ha confermato il ruolo di primo piano del festival di prosa, musica e danza della Mitteleuropa nel panorama culturale internazionale.Riccardi ha sottolineato come la nascita di Mittelfest abbia rappresentato "un elemento dirompente nel mondo del teatro e dello spettacolo, testimoniando sia la cultura mitteleuropea e balcanica sia il luogo dove queste culture diverse si incrociavano, ovvero una città straordinaria come Cividale".Il vicegovernatore ha quindi evidenziato come "la nostra regione, con le sue specificità e specialità, sia frutto dell'incrocio delle culture che la animano oltre che della sua posizione al centro di un'Europa che ha vissuto, e in parte continua ancora ad attraversare, momenti di grande difficoltà".Riccardi ha quindi spiegato che "la scelta di dedicare queste edizione di Mittelfest ai giovani è significativa ed azzeccata, perché attraverso la cultura dobbiamo fare tesoro del passato al fine di guardare al futuro".Affidata per la prima volta alla direzione di Haris Pašovic, pluripremiato regista di Sarajevo, il festival è infatti intitolato ai Millennials, i giovani del nuovo millennio, e da oggi al 15 luglio propone trame artistiche internazionali che vogliono accendere i riflettori sui temi e sulle nuove produzioni della Mitteleuropa e dei Balcani. ARC/MA-SSA/fc