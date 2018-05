Cultura: Riccardi, premio Bandistico Bertiolo valorizza musica in Fvg

Bertiolo, 28 mag - "La Regione continuerà a stare al fianco e sostenere iniziative come quelle di oggi che hanno un respiro internazionale e avvalorano la cultura musicale in Friuli Venezia Giulia".Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi in occasione della 13. Edizione del concorso bandistico internazionale svoltosi a Bertiolo, organizzato dalla locale associazione culturale musicale "La prime lus". Alla manifestazione, che si è articolata in due giornate, hanno partecipato sei gruppi bandistici che si sono sottoposti alla valutazione della giuria presieduta da Andreja Solar.Prima che la manifestazione prendesse il via con l'esibizione di una delle formazioni musicali in gara, Riccardi - accompagnato dal sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis - ha portato un indirizzo di saluto dell'amministrazione regionale. "Questa è una terra - ha detto il vicepresidente - che ha una grande tradizione musicale, grazie all'impegno che l'associazione "La prime lus" ha sempre profuso e che ha consentito la crescita culturale del medio Friuli e dell'intera regione".Riccardi ha poi ricordato il grande sforzo necessario per l'organizzazione del concorso bandistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, "una manifestazione che ci riempie d'orgoglio per il livello qualitativo raggiunto edizione dopo edizione. Per questo motivo - ha concluso il vicepresidente - la Regione non mancherà di sostenere anche in futuro questa manifestazione, in quanto la musica è uno dei pilastri che caratterizza la cultura del Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/ppd