Cultura: Roberti, concerto Grande Guerra vero messaggio di pace

Trieste, 28 ott - "La musica è un linguaggio di pace e il concerto al Teatro Verdi di Trieste in commemorazione del centenario dalla fine della Grande Guerra è un messaggio idealmente perfetto ed esaustivo".Lo afferma l'assessore regionale Pierpaolo Roberti che stasera, in considerazione degli impegni legati al maltempo che hanno trattenuto il governatore Massimiliano Fedriga, è stato delegato a rappresentare la Regione al concerto Trieste 1918-2018.L'evento, sostenuto dal ministero dell'Istruzione (Miur), ha visto il debutto nazionale dell'orchestra Ceman (Central European Music Academies Network) diretta da Jasenka Ostojic e formata da oltre 40 studenti provenienti da nove diversi Paesi europei in rappresentanza di undici accademie musicali."Questa iniziativa - ha proseguito Roberti, ringraziando promotori e organizzatori ed evidenziando di averla avviata ancora da vicesindaco di Trieste, insieme all'assessore comunale Serena Tonel e al direttore del conservatorio Tartini, Roberto Turrin - ha un ulteriore elemento distintivo in quanto è riuscita a fare salire insieme sul palco musicisti di tante Nazioni che, in occasione del conflitto di cent'anni fa, si erano trovate su fronti contrapposti". ARC/FC