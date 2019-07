Dacca: Fedriga, terrorismo esprime peggior odio contro prossimo

Trieste, 1 luglio - "Uniti nel commosso ricordo di Cristian e di Marco, rivolgiamo una preghiera a suffragio di tutte le vittime di quel fanatismo religioso che, senza pietà alcuna, tenta vilmente di attribuire alla volontà di Dio un gesto che esprime invece il peggior odio dell'uomo nei confronti dei propri simili".



Lo ha detto oggi, a Reana del Rojale, il governatore Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia religiosa di commemorazione dedicata a Cristian Rossi, deceduto tre anni fa nella strage di Dacca, nella quale perse la vita anche un altro corregionale, Marco Tondat, che è stato ricordato ieri a Cordovado.



Come ha sottolineato Fedriga durante il suo intervento, la Comunità internazionale e lo Stato non possono abbassare la guardia. "Lo dobbiamo a Cristian e Marco, ma anche a tutti coloro i quali hanno condiviso il loro tragico destino".



"I nostri valori - ha concluso il governatore - siano lo strumento attraverso cui realizzare una società libera, dove la sicurezza e la giustizia non diventino ostaggio di chi, anziché sostenere la vita, predica morte". ARC/GG/ppd