Dacca: Riccardi, continuare a testimoniare democrazia e valori civili

Udine, 30 giu - "La Regione Friuli Venezia Giulia è vicina ai familiari di Marco e Cristian, friulani operosi rimasti vittime dell'orrore insensato provocato dal terrorismo che colpisce in nome della religione gli innocenti. Il modo migliore per non dimenticare i nostri concittadini è continuare a testimoniare i principi civili e democratici".Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi dopo aver partecipato alla commemorazione per Marco Tondat.La serata commemorativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale per ricordare il terzo anniversario dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 in cui perse la vita il concittadino; a lui nel corso della serata è stato dedicato il "Concerto per Marco" a cura dell'Accademia d'Archi Arrigoni nel duomo di Sant'Andrea apostolo.Marco Tondat perse la vita nella strage assieme a Cristian Rossi, che verrà ricordato domani nella sua comunità di origine, Reana del Rojale, in un evento commemorativo a cui prenderà parte il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. ARC/EP