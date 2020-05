Didattica a distanza: Rosolen e Callari, da Regione 141 pc con Insiel

Sulla Banda ultra larga la copertura delle scuole sarà totaleTrieste, 29 mag - Sono 141 i pc - postazioni complete di mouse, tastiera, video e dotate di sistema operativo Windows - messi a disposizione da Insiel e consegnati nei giorni scorsi a una ventina di istituti superiori del territorio regionale e direttamente ad alcuni studenti e studentesse, su iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare degli assessori all'Istruzione Alessia Rosolen e ai Sistemi informativi Sebastiano Callari."In tempi di didattica a distanza - ha rilevato Rosolen - era doveroso e necessario mettere a disposizione degli studenti e delle studentesse gli strumenti indispensabili per il regolare svolgimento delle lezioni e per garantire loro il diritto allo studio. Un ringraziamento va a Insiel: la positiva collaborazione con il partner tecnologico della Regione ha consentito, in tempi brevi, la consegna dei pc".Dei 141 pc donati alle scuole, 118 sono stati consegnati direttamente ai vari Istituti superiori di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Cervignano del Friuli, Cividale, Codroipo, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, 23 quelli consegnati a singoli studenti e studentesse."La tecnologia assume un valore ancora più fondamentale nel mantenimento dei contatti, nel supporto allo studio, nella semplificazione delle mansioni quotidiane", ha commentato Diego Antonini, presidente e amministratore delegato della Società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia. "Insiel non è nuova a questo tipo di iniziative, ma in un periodo emergenziale come quello caratterizzato da Covid 19, l'avere reso possibile la consegna dei pc in comodato gratuito, ha un significato ancora più grande".Sempre allo scopo di sostenere la didattica online, con una specifica delibera, la Regione ha approvato un investimento di 4 milioni e 700mila euro per assicurare la Banda ultra larga al 100% delle scuole superiori, al 58% delle medie, al 48% delle elementari e al 47% delle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia.Inoltre, ha aggiunto l'assessore Callari, "nel mio ruolo di componente del Cobul, ho insistito perché le risorse destinate dal Governo per supportare le connessioni sulle scuole, circa 7 milioni di euro del piano Bul, vengano gestite direttamente dalla Regione che attraverso Insiel provvederà ad accelerare e completare la digitalizzazione di tutte le nostre scuole. Grazie a queste risorse, che si vanno ad aggiungere ai fondi regionali - ha concluso Callari -, saremo in grado di coprire tutte le scuole di ogni ordine e grado e non solo le superiori". ARC/COM/pph