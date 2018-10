Digitale: Callari, 22/10 evento per una Regione a misura di cittadino

Udine, 18 ott - "Secondo il rapporto Digital Economy and Society Index (Desi) l'Italia è al quart'ultimo posto in Europa per lo sviluppo del digitale: una situazione inaccettabile. L'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia si sta impegnando ad accrescere cultura e strumenti digitali a servizio della semplificazione per cittadini e imprese e per questo ha organizzato un grande evento che informerà sui processi in atto".Lo rende noto l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Semplificazione e Sistemi informativi, Sebastiano Callari, presentando il convegno "Una Regione digitale a misura di cittadino", che si terrà lunedì 22 ottobre, con inizio alle ore 9.15, nell'auditorium Comelli del Palazzo della Regione a Udine.Il convegno è organizzato dal Centro di competenza regionale per la semplificazione della Regione, nato nel 2018 in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'ambito del progetto di FormezPA "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"."Affronteremo il tema della trasformazione digitale e del ripensamento del modello organizzativo che essa comporta - spiega Callari, anche nella sua veste di coordinatore della Commissione speciale Agenda digitale della Conferenza delle Regioni - e sarà l'occasione per comprendere quali sinergie pubblico-privato possono contrastare la frammentazione delle azioni di digitalizzazione dei processi e dei servizi degli enti che generano gravi diseconomie a svantaggio della collettività".Inserito in una serie di iniziative dal titolo "Fare rete per creare valore: progettiamo insieme", il convegno presenterà tutte le iniziative per rafforzare la capacità amministrativa degli sportelli unici per le imprese e favorire la diffusione della cultura della semplificazione."L'evento sarà il primo passo per approfondire con i portatori di interesse come creare percorsi di semplificazione attraverso le risorse digitali", aggiunge Callari, rivolgendo l'invito a partecipare a cittadini, operatori della Pubblica amministrazione, sindaci.Il convegno, che verrà aperto dall'intervento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, vedrà la partecipazione di numerosi esperti a livello nazionale, tra cui Daniela Maria Intravai, dirigente del Coordinamento attività internazionali dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid); Dimitri Tartari, coordinatore tecnico della Commissione Agenda digitale della Conferenza delle Regioni e Francesca Ferrara, responsabile del progetto semplificazione di FormezPA. ARC/EP