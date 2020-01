Digitalizzazione: Callari, Fvg per federalismo digitale territori

Roma, 23 gen - Assegnare alle Regioni un ruolo di governance nel processo di digitalizzazione e informatizzazione del Paese.È questo l'obiettivo di 'Smart Regions 2025, fare sistema per una repubblica digitale', la proposta di intesa Regioni-Governo che l'assessore ai Sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, nella sua veste di coordinatore della Commissione agenda digitale della Conferenza delle Regioni e Province autonome, riunitasi oggi a Roma, ha consegnato al ministro per l'Innovazione, Paola Pisano."L'accordo, se condiviso dal Ministero - ha spiegato Callari -, assegna formalmente alle Regioni il ruolo di aggregatore territoriale per il digitale (Atd), che pone le basi per una sorta di federalismo digitale dei territori, un sistema alternativo alle politiche di centralizzazione avviate nel settore e che, come nel caso della banda ultra larga, non stanno raggiungendo gli obiettivi sperati. Il modello organizzativo, già sperimentato in sanità, è quello hub and spoke, che si avvale di un polo strategico nazionale, ma lascia la gestione operativa e dei dati alle Regioni".Oltre a prevedere la costituzione di un tavolo permanente sul sistema informativo, per garantire un allineamento costante tra Regioni e Governo e la piena convergenza di intenti tra istituzioni, la proposta è quella di istituire un fondo nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, stimato in cento milioni di euro all'anno per un triennio.Tra gli obiettivi operativi figura l'avvio, nei portali regionali entro il 2025, del servizio di pagamento PagoPa per le imprese, il settore edilizio, la sanità, il lavoro e il sociale. ARC/CCA/ma