Disabili: Pizzimenti, 100mila euro per mappatura accessibilità in Fvg

Udine, 20 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, ha approvato un accordo quadro con le Università di Trieste e di Udine che ha quale obiettivo la mappatura delle accessibilità per favorire l'inclusione delle persone diversamente abili, prevedendo a questo proposito un finanziamento di 100mila euro suddiviso equamente fra 2019 e 2020.L'accordo mira a sostenere il lavoro di ricerca e di studio, con il coinvolgimento di laureati e dottori di ricerca, che è finalizzato alla costruzione di un sistema scientifico validato ed è destinato a poter definire, a catalogare e a censire in modo omogeneo il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito sul territorio dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.A questo scopo, particolare riguardo sarà riservato ai percorsi e agli edifici pubblici, avviando nel contempo un processo condiviso e propedeutico a orientare le future scelte di progettazione edilizia e di pianificazione territoriale."I risultati di questo lavoro - commenta Pizzimenti - potranno avere notevole rilevanza ai fini conoscitivi e permetteranno alla Regione di realizzare le attività previste al fine di pervenire all'adozione di un sistema di mappatura dell'accessibilità condiviso e omogeneo sull'intero territorio".Presso i dipartimenti di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste e di Udine vengono infatti svolte attività mirate all'inclusione e rientranti nel cosiddetto Inclusive and Universal Design"."Attività - conclude Pizzimenti - che pongono particolare attenzione all'organizzazione di percorsi formativi, partecipati e divulgativi per la progettazione di ambiti privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali". ARC/CM/Red