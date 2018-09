Disabilità: Fedriga, obiettivo è Fvg prima regione senza barriere

Trieste, 14 set - "Sono orgoglioso che il Friuli Venezia Giulia con un sito di valenza nazionale come Miramare possa diventare capofila di un progetto di civiltà: perché accessibilità per tutti vuol dire rendere la nostra società più civile".Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga in occasione della sottoscrizione, nella sala del trono del Castello di Miramare, della manifestazione d'intenti siglata dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, dal sottosegretario di Stato con delega alla Disabilità Vincenzo Zoccano e dalla direttrice del Museo storico Andreina Contessa.Promuovere le tematiche relative al miglioramento dell'accessibilità anche ai luoghi di cultura per le persone con disabilità, facendo del Museo storico e del Parco del Castello di Miramare un laboratorio di applicazione di progetti pilota è il fine dell'intesa, che il governatore ha auspicato "diventi il primo tassello di un percorso da intraprendere a livello regionale e nazionale"."Il Friuli Venezia Giulia - ha detto Fedriga - metterà a disposizione tutta la sua capacità e le risorse necessarie per riuscire a raggiungere l'obiettivo: ci piacerebbe diventare la prima regione senza barriere".Fedriga ha ringraziato Conte "per questa presenza in Friuli Venezia Giulia che è fondamentale e ci onora" e per l'impegno preso dal governo sui temi della disabilità, rappresentato e promosso dal sottosegretario Zoccano. Una sensibilità a cui anche l'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia tiene molto e che è testimoniata da un assessorato con delega alla Disabilità.Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "questo di oggi è un primo passo", cui seguirà il varo di un Codice per le disabilità. "Noi cerchiamo di impegnarci al massimo perché i fatti assecondino gli annunci e le promesse che sono state fatte", ha dichiarato Conte, che ha sottolineato come l'intesa richiami nelle premesse l'Art.26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea."Ringrazio il presidente Fedriga e l'infaticabile sottosegretario Zoccano", ha poi aggiunto il premier, ricordando come "sin dai primi giorni di questa esperienza di governo, ci siamo ritrovati con il sottosegretario e ci siamo detti: bisogna dare un segnale importante per tutti i disabili. La manifestazione d'intenti di oggi è il simbolo concreto di questa attenzione e sono molto lieto che il presidente Fedriga abbia aderito all'iniziativa e la direttrice Contessa abbia raccolto questa sensibilità". ARC/EP-PPD