Disabilità: Fedriga, su Fondazione bambini e autismo nostra attenzione

Pordenone, 14 set - "Il tema della disabilità è al centro dell'agenda di governo regionale: l'amministrazione pertanto continuerà ad offrire il massimo supporto a tutte le realtà, specie quelle di punta come la Fondazione Bambini e autismo, affinché possano continuare a rendere alla comunità servizi che non fatico a definire essenziali".Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga al termine della visita compiuta questa mattina alla fondazione Bambini e autismo di Pordenone. Accompagnato per l'occasione dal sottosegretario Vannia Gava, Fedriga ha incontrato il presidente nonché direttore scientifico della struttura Cinzia Raffin, il direttore generale Davide Del Duca ed il presidente dell'Associazione dei genitori di bambini affetti da autismo Luca Apollonio.In particolare, al governatore sono stati illustrati i servizi che il centro ha garantito alla comunità regionale nell'arco dei suoi venti anni di vita e che hanno permesso alla Fondazione di imporsi quale punto di riferimento non solo per il Friuli Venezia Giulia ma anche a livello nazionale. Fedriga ha posto particolare enfasi sul fatto che la struttura - con più di 700 cartelle cliniche in suo possesso - ha seguito e segue, attraverso servizi diagnostici e riabilitativi specializzati, una vasta casistica di persone con disturbi dello spettro autistico provenienti da tutta la Penisola. Il suo tratto distintivo consiste nell'aver attivato non un singolo servizio, bensì una rete che mira a prendere in carico le persone con autismo in modo globale, lavorando al contempo allo sviluppo di buone pratiche e protocolli innovativi."Ho potuto constatare di persona - ha detto il governatore al termine della vista - l'eccellenza di questo centro, al servizio non solo della comunità pordenonese ma dell'intero Friuli Venezia Giulia e invidiatoci da luminari del settore. La Regione è molto sensibile a queste tematiche, tanto che in questa legislatura ho voluto fortemente inserire una delega alla disabilità come punto qualificante della nostra azione di governo. Ci metteremo a disposizione affinché la Fondazione Bambini e autismo possa avere nella Regione un interlocutore attento, capace di mettere a disposizione gli strumenti con i quali il centro possa continuare ad essere un punto di riferimento a livello nazionale".Fedriga si è infine impegnato ad avviare un dialogo con il Governo - rappresentato oggi nella figura del sottosegretario Gava - affinché anche da Roma possano giungere risposte in grado di rafforzare l'attività svolta dalla struttura. ARC/AL/ppd