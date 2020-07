Disabilità: Riccardi, contributi adattamenti veicoli rimangano in Fvg

Trieste, 2 lug - "E' opportuno far sì che i lavori di adattamento di autoveicoli per il trasporto di disabili fisici vengano svolti da aziende con sede legale in Friuli Venezia Giulia, per permettere a queste imprese di mantenere i propri dipendenti".Lo ha affermato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nell'ambito delle risposte in Aula alle interrogazioni a risposta immediata."Se i contributi regionali per questo tipo di interventi rimangono sul territorio, aiutiamo le nostre imprese colpite dalla crisi pandemica. La percorribilità di una modifica normativa verrà ora verificata - ha aggiunto Riccardi - e se gli uffici ci confermeranno che nulla osta sotto il profilo del principio della libera concorrenza, la introdurremo". ARC/PPH/gg