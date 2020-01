Dragaggi: Fedriga, chiesto a Governo tavolo nazionale

Roma, 15 gen - "Al temine della Conferenza Stato-Regioni ho chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di voler convocare prima possibile un tavolo al fine di affrontare il problema dei dragaggi in Friuli Venezia Giulia, nodo che pone a serio rischio il sistema produttivo regionale e che necessita pertanto di urgenti risposte da parte di tutti i soggetti interessati."Lo rende noto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'assemblea tenutasi questo pomeriggio a palazzo Chigi."Il tema dei dragaggi nei porti e nei canali navigabili - rileva ancora Fedriga - è centrale per l'economia del territorio, in quanto incide pesantemente sia sull'ambito della pesca che su quello della navigazione commerciale.""La condivisione di un percorso comune che garantisca certezze nei tempi e nelle modalità di esecuzione degli interventi - conclude il governatore - diventa pertanto imprescindibile a tutela delle imprese e dei lavoratori che da troppo a lungo attendono risposte sul loro futuro." ARC/DFD/pph