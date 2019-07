Economia: Bini, 2,5 milioni per imprese giovanili sul bando di luglio

Udine, 16 lug - "Nel bando in pubblicazione il prossimo 23 luglio la Regione metterà a disposizione 2,5 milioni di euro di risorse destinate all'imprenditoria giovanile".È questa la riposta che l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha portato al Comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Pordenone e Udine con cui si è confrontato oggi nella sede camerale. L'incontro ha preso le mosse dall'analisi dei dati statistici elaborati dal centro studi camerale, secondo cui le imprese giovanili in Friuli Venezia Giulia sono il 7,2% del totale pari a 7410 imprese, un dato che pone la Regione all'ultimo posto della classifica nazionale, assieme a Veneto ed Emilia Romagna (entrambe al 7,4%)."Un'analisi che non spaventa, ma che è da stimolo alla ricerca di nuove strategie per incentivare la nascita di imprese a conduzione under 35, proprio come stiamo facendo" ha ribadito Bini che ha lanciato l'idea di creare un "green team" di giovani imprenditori che funga da tavolo di consulenza per la condivisione delle linee guida a supporto del settore."Fin dalla prossima metà di settembre avvieremo una road map con i protagonisti dell'impresa giovanile per affrontare le tematiche più attuali su cui attivare nuove iniziative normative e regolamentari così da proseguire il percorso di ascolto e condivisione delle istanze del territorio e del mondo economico regionale" ha annunciato Bini.I temi sotto la lente sono la formazione, l'innovazione, la sburocratizzazione, l'alternanza scuola-lavoro, la semplificazione e il miglioramento dei bandi specifici. Sui bandi, inoltre, Bini ha annunciato l'avvio di Infoday per trasmettere ai soggetti interessati tutte le informazioni utili a favorire l'accesso alle risorse pubbliche.Formazione, stimolo alla cultura d'impresa, scambi internazionali tra giovani imprese sono stati anche tra le priorità evidenziate dai componenti del Comitato camerale, che si sono messi a disposizione per diventare interlocutore privilegiato della Regione per progetti e idee riguardanti l'economia e l'impresa giovanile. "Il 18 ottobre prossimo, peraltro - ha annunciato il presidente del Comitato Fabio Passon - organizzeremo e ospiteremo qui a Udine un evento di business matching con giovani imprenditori di tutta Europa ed in particolare dell'Alpe Adria". ARC/SSA/ep