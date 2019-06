Economia: Bini, plauso azienda gestione ricambi settore automotive

Udine, 7 giu - L'apprezzamento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, per l'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale, è stato rivolto alla inaugurazione, a Udine, della nuova sede della Dealernet. Un'azienda del settore dell'automotive che gestisce i ricambi per il gruppo PSA nel Veneto. E che da questi giorni ha aperto la propria attività anche nel Friuli Venezia Giulia. Come ha rilevato Bini -"è giusto che la Regione sia vicina a un'azienda che apre, specialmente in un periodo nel quale gli operatori tendono ad avere una percezione negativa sulle prospettive del mondo dell'economia". "Ed è vicina - ha aggiunto - a chi fa investimenti e crea occupazione". Dealernet, un anno e mezzo fa, come altri tredici rivenditori e distributori, ha acquisito la gestione dei ricambi del gruppo automobilistico francese. Impiega tredici dipendenti a Padova, e per ora quattro a Udine. Infatti da settembre, com'è stato anticipato, l'organico della sede udinese, situata in un capannone di 2200 metri quadrati di superficie, dovrà essere ampliato perché dovrà gestire i ricambi anche per la Casa tedesca Opel. Il marchio che ormai fa parte del gruppo PSA, nel quale sono da tempo confluite le francesi Peugeot e Citroen. ARC/CM