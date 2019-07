Economia: Bini, sede Confcommercio a servizio di Latisana e Codroipo

Latisana, 15 lug - L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, ha inaugurato a Latisana la nuova sede mandamentale della Confcommercio.Nell'occasione, Bini ha evidenziato che assieme al turismo, il commercio, e il terziario in generale, rappresentano asset fondamentali per il Prodotto interno lordo del Friuli Venezia Giulia: inoltre, nell'area per la quale opererà la nuova sede di Confcommercio, che interessa i mandamenti di Latisana e di Codroipo, essi costituiscono elementi cardine dell'economia del territorio come del resto accade, ha soggiunto l'assessore, in tutto il Friuli Venezia Giulia, dove il terziario ha rappresentato e rappresenta un elemento importante per la tenuta dell'economia locale e dell'occupazione.Associazioni come la Confcommercio, svolgono un ruolo significativo, ha detto Bini, al fianco degli operatori, in particolare per le attività più piccole ma non per questo meno importanti per l'economia locale.Bini si riferiva al fatto che i sodalizi del terziario, al quale sono iscritte nei mandamenti di Latisana e Codroipo oltre 400 imprese dei settori del commercio, del turismo, della ristorazione, dei servizi, oltre all'assistenza per le attività e gli adempimenti burocratici e fiscali, possono ottenere tramite Confcommercio anche le garanzie necessarie, attraverso i Congafi, per l'accesso al piccolo credito d'impresa.In questo senso, uno dei versanti sui quali la Regione è impegnata, ha concluso Bini, è quello di semplificare le procedure anche per l'accesso al credito, e favorire il consolidamento di quel tessuto economico produttivo che ha consentito al Friuli Venezia Giulia di individuare le vie d'uscita più consone da una crisi epocale che altrove ha generato ben altri esiti.La nuova sede di Confcommercio è situata in via Gaspari, a Latisana, e come ha evidenziato il presidente mandamentale, Antonio Dalla Mora, con i più ampi spazi a disposizione intende offrire agli associati servizi più mirati e confacenti a realtà, quali il latisanese e il codroipese, dove, in particolare il commercio, ma anche la ristorazione e i servizi, svolgono da sempre un ruolo determinante, frutto di una tradizione emporiale dell'area. ARC/CM