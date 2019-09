Economia: Fedriga, Chiarcosso azienda sostenibile che anticipa futuro

Udine, 28 set - "Un'azienda che ha dimostrato che la sostenibilità è prima di tutto un modello evoluto di intendere il rapporto tra imprenditore e lavoratori, dove tutti operano nella stessa direzione, partecipando assieme della crescita dell'impresa".Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto dare merito del successo della Autotrasporti Chiarcosso in occasione dei 60 anni dell'azienda friulana.Un anniversario festeggiato nella sede dell'azienda in via Oderzo a Udine, assieme al presidente della società, Sante Chiarcosso, e ai rappresentanti del mondo economico regionale, ma soprattutto assieme ai lavoratori e ai clienti."Chiarcosso è un'impresa che ha saputo anticipare molti dei modelli di sviluppo industriale che oggi pongono al centro i lavoratori - ha detto Fedriga - trovando l'equilibrio necessario a garantire benessere e successo per tutti".Il governatore ha quindi assistito alla consegna dei premi e delle onorificenze a dipendenti, clienti e fornitori.Fondata da Luigi Chiarcosso, la società fu rilevata nel 1978 dal figlio Sante, diventando ben presto una delle principali realtà trivenete nel campo della logistica e del trasporto di materie prime, semilavorati e rifiuti.Oggi impiega 200 dipendenti e vanta un parco mezzi di circa 500 veicoli. Il fatturato del 2018 ha toccato i 25 milioni di euro, di cui il 70 per cento proviene dalla clientela estera.L'azienda ha sviluppato i propri servizi puntando su qualità e alta specializzazione, che caratterizzano anche la sede udinese in via Oderzo. Il management ha inoltre riservato grande attenzione al welfare aziendale, soprattutto nell'ottica di una miglior conciliazione del lavoro femminile con l'impegno famigliare, filosofia che ha portato alla creazione di un asilo nido aziendale.Forte inoltre è l'impegno nel sociale, dove Chiarcosso è presente con numerose iniziative sportive a favore di Haiti. ARC/SSA/ep