Economia: Regione, con SviluppoImpresa sosterremo chi investe e assume

San Dorligo della Valle, 20 feb - Inaugurata questa sera, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive, la nuova sede della New Eco.Specializzata in analisi chimiche, ambientali e alimentari - in particolare caffè e olio - e in ispezioni sanitarie, l'azienda ha rilevato e ristrutturato, infatti, l'ex Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia a San Dorligo della Valle.Durante la cerimonia la Regione ha espresso soddisfazione per lo spirito imprenditoriale che da sempre anima questa azienda a conduzione famigliare, confermando la volontà di stare al fianco di realtà così positive e lungimiranti.La Regione ha anche annunciato che a inizio marzo sarà approvata SviluppoImpresa, una nuova legge dotata delle risorse economiche adeguate a sostenere chi vuole investire e assumere.Realtà in forte crescita, New Eco nel corso dell'evento ha presentato alcuni investimenti futuri che porteranno sia all'acquisto di attrezzature all'avanguardia che all'assunzione di personale. Per quanto riguarda il trattamento delle acque, per esempio, l'impresa è concessionaria unica in Italia di un innovativo sistema di filtrazione.In occasione dell'inaugurazione della struttura e dei laboratori a San Dorligo della Valle, New Eco ha promosso una raccolta fondi finalizzata alla ristrutturazione della Casa dell'Associazione per i bambini chirurgici del Burlo che ospita le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati all'ospedale infantile di Trieste. ARC/RT/gg