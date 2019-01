Economia: Riccardi incontra sottosegretario Geraci

Trieste, 31 gen - Il ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia e le potenzialità economiche legate allo sviluppo del porto di Trieste, anche in considerazione dell'interesse manifestato dalla Cina nell'ottica del progetto infrastrutturale della Via della seta.Questi alcuni dei temi affrontati dal vicegovernatore Riccardo Riccardi e dal sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, nel corso di un incontro che si è tenuto oggi a Trieste.La tappa del sottosegretario in Friuli Venezia Giulia rientra in un'iniziativa finalizzata al confronto con le istituzioni locali del Paese per illustrare le opportunità - in particolare relative all'export - offerte dai mercati esteri più in espansione, come ad esempio quello asiatico. ARC/GG/ep