Economia: Riccardi, mio auspicio rivedere la grande sedia a Manzano

Manzano, 26 lug - "Il mio auspicio è di rivedere presto la grande sedia all'ingresso di Manzano. I simboli sono importanti e quella sedia parlava di questa terra al mondo".Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha portato il saluto della Regione alla festa della sedia di Manzano, evento che animerà la cittadina da oggi a domenica all'insegna di quello che è stato uno dei principali settori della manifattura friulana e che oggi rappresenta un segmento fondamentale del cluster legno-arredo.Per il vicegovernatore "questa festa è un'occasione significativa per una città simbolo della nostra regione, che ha avuto un passato glorioso e che vanta un presente altrettanto importante. Tutti noi stiamo lavorando affinché sia assicurato un futuro certo per la vocazione produttiva di questa città e di tutto il distretto"."La festa - secondo Riccardi - è sinonimo di ciò che vogliamo celebrare: una prospettiva di crescita e di consolidamento per l'economia di questa terra".L'inaugurazione della festa, alla presenza della banda cittadina e delle autorità locali, ha accompagnato anche l'apertura di due importanti eventi celebrativi del legame tra produzione industriale e identità locale. A Villa Tavagnacco è stata inaugurata la mostra Lab.sedia in 3D: tra memoria e futuro, una collezione di pezzi originali della storia della sedia in rapporto alle nuove tecnologie produttive, realizzata dal Comune di Manzano con il Cluster Arredo - Casa Fvg, Confartigianato imprese Udine, Catas e Pro Loco Manzano.In Piazza Chiodi sono stati inoltre scoperti tre murales realizzati dai ragazzi manzanesi, a interpretazione del tema "i nostri luoghi". ARC/SSA/dfd