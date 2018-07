Economia: Riccardi-Zilli, riflessi manifestazione aerea "Viva Lignano"

Lignano Sabbiadoro, 22 lug - Il vicegovernatore Riccardo Riccardi e l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, hanno preso parte, in rappresentanza della Regione, alla 32. edizione di 'Viva Lignano', la manifestazione aerea che si svolge dinnanzi l'arenile di Lignano Sabbiadoro.In quella circostanza hanno espresso l'apprezzamento della Regione per la riuscita dell'iniziativa, che concorre a comporre il calendario di eventi e manifestazioni offerte al grande pubblico della spiaggia friulana.A conferma dell'attrattività turistica del Friuli Venezia Giulia, consolidata anche attraverso i grandi eventi di intrattenimento.Uno spettacolo, hanno aggiunto Riccardi e Zilli riferendosi a 'Viva Lignano', che consolida i motivi dell'orgoglio della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti della Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori".Pattuglia, che è ospitata sul territorio regionale fin dalla sua costituzione.Nell'occasione, il vicegovernatore Riccardi ha incontrato il comandante dell'Aerobase di Rivolto, e comandante del 2. Stormo dell'Aeronautica militare, Edi Turco, il quale giovedì 26 luglio lascerà l'incarico. Al suo posto subentrerà Andrea Amadori, pure presente all'incontro.Alla riuscita di 'Viva Lignano 2018', ha contribuito la Protezione civile regionale, mettendo a disposizione degli organizzatori oltre settanta volontari delle squadre comunali.I quali hanno collaborato con la Polizia locale per la sorveglianza delle vie di fuga dallo scenario dell'evento, che era la spiaggia, al fine di garantire la sicurezza e il regolare deflusso degli spettatori.La Protezione civile, è anche stata presente sul mare antistante la spiaggia, collaborando con la Polizia costiera e con le altre forze dell'ordine per la sicurezza del tratto d'acqua interessato dalla manifestazione.Per l'occasione, affollato dalle imbarcazioni degli spettatori che avevano scelto di seguire lo spettacolo dal largo.Alla manifestazione ha preso parte il Presidente del Consiglio regionale, Pier Mauro Zanin. ARC/CM