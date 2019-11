Economia: Zilli, imprese FVG talento nel mondo

Udine, 13 nov - L'attenzione della Regione per le aziende del settore manifatturiero, che rappresenta un segmento essenziale dell'economia del Friuli Venezia Giulia, è stata ribadita dall'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, a conclusione dell'evento di presentazione del Rapporto Top 500 Udine sulle performances delle migliori aziende del territorio, svoltosi allo stabilimento Biofarma di Mereto di Tomba.Dal rapporto è emerso che le realtà produttive del manifatturiero della regione hanno tenuto alla crisi ed evidenziano un modello efficace di tenuta, nonostante le loro limitate dimensioni.Il tessuto economico produttivo del Friuli Venezia Giulia è infatti caratterizzato da molte piccole e medie imprese."Sono una ricchezza - ha commentato Zilli - per il sistema produttivo regionale: nonostante le loro dimensioni per poter stare sui mercati internazionali hanno saputo perseguire il cammino dell'innovazione e della ricerca ed è per questo che rappresentano un modello di sviluppo economico. La Regione intende rimanere accanto alle imprese e proseguire lungo il cammino di coinvolgimento già avviato per la definizione delle politiche di sviluppo, in quanto gli imprenditori sono le sentinelle dell'economia ed è anche grazie a loro che la Regione individua e potrà individuare le formule più adatte per le politiche economiche che consentano al tessuto produttivo di continuare ad assicurare reddito e occupazione". ARC/CM/Red