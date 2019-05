Economia: Zilli, ItinerAnnia valorizza territorio rivierasco

San Giorgio di Nogaro (Ud), 30 mag - "Manifestazioni come questa sono preziosissime per valorizzare e preservare le peculiarità uniche di ogni identità che caratterizza il territorio e rilanciare le eccellenze locali, frutto del lavoro dei nostri artigiani, agricoltori, commercianti, industriali e vanto per tutta la nostra terra. Il nostro piccolo grande Friuli è infatti una terra meravigliosa, capace di offrire a chi ha la fortuna di viverla o visitarla un qualche cosa di unico e originale dietro a ogni angolo".Con queste parole l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, è intervenuta a San Giorgio di Nogaro all'apertura della 18. edizione di ItinerAnnia Eventi tra Gusto e Arte.L'evento si svolge fino al 2 giugno e propone uno spaccato delle attrattive e delle attività del territorio che rappresentano un richiamo, anche sotto il profilo turistico, verso un'area che è complementare alle grandi spiagge del Friuli Venezia Giulia.ItinerAnnia prende il nome dall'antica via che collegava la città di Aquileia con Roma e attraversava le terre che stanno alle spalle delle lagune di Grado e di Marano. In alcuni tratti, infatti, si riconoscono tuttora reperti dell'epoca.L'intento degli organizzatori, è quello di proporre elementi e produzioni del territorio, suggerendo un itinerario ideale nell'area rivierasca per valorizzare le attrattive ma anche le attività esistenti. ARC/CM/Red