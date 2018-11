Economia: Zilli, S&P conferma validità operato Giunta Fedriga

Trieste, 3 nov - "La valutazione effettuata dall'agenzia di rating Standard&Poor's conferma la positività degli interventi operati dalla Giunta Fedriga a pochi mesi dal suo insediamento".Lo afferma l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, commentando il nuovo giudizio espresso dell'agenzia di rating rispetto al credito concesso all'operato del Governo regionaleStandard&Poor's, infatti, pone l'accento sul miglioramento della gestione delle passività potenziali accompagnato dalla solidità della gestione finanziaria, dalla capacità di costruire relazioni bilaterali con lo Stato e dalla forte preparazione manageriale."L'analisi - evidenzia Zilli - ha tenuto conto anche e soprattutto del senso di responsabilità che ha caratterizzato le prime scelte di governo della nostra amministrazione, certificando che la direzione intrapresa è migliorativa di un modello virtuoso quale deve sempre essere il Friuli Venezia Giulia"."Dalla messa in sicurezza degli asset strategici come Mediocredito alle scelte della riforma sanitaria - sottolinea l'assessore - il buon governo della Giunta Fedriga porta per la prima volta in assoluto il rating intrinseco della Regione da AA- ad AA, ovvero dai precedenti 5 agli attuali 6 livelli sopra la valutazione generale del Paese"."Il modello speciale - prosegue Zilli - si conferma sinonimo di stabilità e crescita, proprio perché efficiente nella sua autonomia rispetto alla struttura statale e, quindi, più idoneo a fare leva sulle potenzialità delle realtà territoriali"."In questo senso - conclude l'assessore - fa particolare piacere che S&P abbia messo l'accento, tra le altre cose, sulla preparazione dei nostri manager, eccellenza irrinunciabile della macchina regionale".ARC/COM/fc