Ed. scolastica: Pizzimenti, convenzione Fvg-Toscana per uso server

Udine, 21 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha approvato lo schema di convenzione con cui la Regione Friuli Venezia Giulia aderisce all'anagrafe dell'edilizia scolastica nazionale tramite i server della Regione Toscana."Il Ministero dell'Università e della Ricerca - come ha spiegato Pizzimenti - ha predisposto un applicativo informatico per gestire i dati relativi all'edilizia scolastica pubblica che verrà fornito a tutte le regioni. Tecnicamente, questo gestionale verrà posizionato nel server della Toscana insieme a tutti gli applicativi di tutte le altre regioni. Il motivo è chiarito dallo stesso assessore: "fatte le debite verifiche, il medesimo servizio gestito in-house sarebbe costato di più; inoltre in questo modo ci uniformiamo al resto d'Italia".La convenzione prevede il servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana; l'installazione e configurazione di webservices; gli aggiornamenti al software; la condivisione della documentazione tecnica disponibile e l'individuazione delle figure di riferimento per il supporto. ARC/SSA/pph