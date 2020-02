Edilizia: 1,7mln per 4. bando efficientamento energetico scuole Fvg

Trieste, 22 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, ha deliberato di finanziare il quarto bando del Programma operativo regionale (Por) Fers 2014-2020 per l'efficientamento energetico delle scuole. Il Friuli Venezia Giulia è l'unica Regione in Italia che monitora costantemente i consumi dei propri istituti e registra i risultati all'anagrafe dell'edilizia scolastica.Le risorse iniziali previste dal bando ammontano a 1,7 milioni di euro (892 mila euro di quota comunitaria, più di 624 mila euro di parte statale e oltre 267 mila euro di quota regionale); l'Amministrazione regionale conta però di implementarle nei prossimi mesi, anche grazie alle economie ricavate dai bandi precedenti o dallo stesso Por-Fers.Tra le novità del provvedimento figura l'ulteriore abbassamento a 150 mila euro del limite di importo legato alla presentazione delle domande, una condizione fissata per favorire gli edifici di dimensioni contenute nei piccoli Comuni del territorio. A beneficiare del contributo saranno le scuole già adeguate sismicamente o per le quali sono già state stanziate le risorse per poterle adeguare. Questa condizione rende le opere di efficientamento energetico immediatamente cantierabili e quindi coerenti con la tempistica dettata dal programma operativo del Por Fers 2014-2020, che indica quale termine ultimo dei lavori i primi mesi del 2023. ARC/CCA/al