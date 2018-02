Edilizia: 12-13/2 presentazione portale attestazioni energetiche

Trieste, 9 feb - In occasione dell'entrata in vigore dal 1 marzo delle disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici previsti dalla legge in materia di ambiente, energia, infrastrutture e contabilità che prevede l'invio esclusivamente telematico degli attestati, la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Insiel, presenterà martedì 13 e mercoledì 14 febbraio a Trieste, Udine e Pordenone il nuovo portale Ape (Attestato di prestazione energetica), che rientra nel contesto della strategia di intervento definita dal Per (Piano energetico regionale).Gli incontri illustrativi si terranno rispettivamente martedì 13 febbraio dalle 9.30 alle 13 al Teatrino Franca e Franco Basaglia di via Weiss 13 a Trieste, mercoledì 14 febbraio dalle 9.30 alle 13 all'Auditorium Antonio Comelli di via Sabbadini 31 a Udine e mercoledì 14 febbraio dalle 15 alle 18.30 all'Auditorium di largo San Giorgio a Pordenone. ARC/COM/pph/fc