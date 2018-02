Edilizia: da 5/4 invio attestato energia (Ape) via app Sirape

Trieste, 13 feb - Dal 5 aprile l'invio alla Regione degli attestati di prestazione energetica (Ape) dovrà avvenire esclusivamente mediante la nuova applicazione software denominata Sirape che Insiel ha messo a disposizione della direzione regionale Ambiente ed Energia ed alla quale sarà possibile registrarsi dal 1 marzo. Sempre dal 1 marzo non saranno più ricevibili attestati in forma cartacea, come previsto dall'articolo 13 della legge regionale recante norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.L'utilizzo del nuovo software è stato illustrato oggi a Trieste al Teatrino Franca e Franco Basaglia di via Weiss contestualmente a una panoramica sulle novità che riguardano la certificazione energetica all'interno delle nuove norme comunitarie e nazionale e delle previsioni del Per, il Piano energetico regionale, che mirano all'efficientamento energetico degli edifici.La data del 5 aprile è stata prescelta per l'avvio del nuovo sistema di deposito dell'Attestato in modo da assicurare una transizione più graduale e informata verso Sirape.L'illustrazione di oggi, con la direzione Energia e Ambiente e Insiel, è servita proprio a offrire una guida pratica su come stilare la documentazione nel modo corretto attraverso i clic e le documentazioni di corredo richiesti dalla nuova applicazione. Tra i principali chiarimenti offerti, è stato precisato che l'Ape non sostituisce ma si aggiunge all'Aqe (attestato di qualificazione energetica), ancora vigente.Inoltre, l'Ape, che ha validità per dieci anni, va conseguito prima di porre in vendita o in locazione l'immobile. L'Attestato di prestazione energetica dev'essere sempre accompagnato dal libretto di impianto e dal rapporto di controllo di efficienza. Va segnalato, infine, che a ogni unità immobiliare deve corrispondere un Ape unico.L'applicazione Sirape, che sarà integrata con la banca nazionale dell'Enea (la Siape), consente al certificatore o altri agli soggetti interessati di verificare i vari passaggi di compilazione del format che porta al deposito dell'Attestato, grazie a una serie di warning che avvisano l'utente nel caso vi siano dati mancanti o incompleti. Un codice di conferma inviato per mail garantisce il diretto interessato sulla sicurezza e unicità del deposito. Insiel attiverà un numero verde (800 098 788) per supportare gli utenti abilitati.Il nuovo sistema, grazie a un grande ampliamento dei dati disponibili, permetterà alla Regione di monitorare in maniera più completa consumi e prestazioni energetiche e, grazie a una piena accessibilità dei dati generali, faciliterà la sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'efficientamento e quindi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.L'incontro di oggi sarà riproposto domani, mercoledì 14 febbraio, a Udine e Pordenone, rispettivamente dalle 9.30 alle 13.00 all'Auditorium Antonio Comelli di via Sabbadini 31 a Udine e dalle 15.00 alle 18.30 all'Auditorium Largo San Giorgio a Pordenone. ARC/PPH/fc