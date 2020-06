Edilizia scolastica: Pizzimenti, Piano triennale investe in sicurezza

Udine, 19 giu - Il nuovo programma triennale 2020-2023 per l'edilizia scolastica dà priorità agli interventi di messa in sicurezza degli edifici in vista della riapertura post Covid19 e mette a disposizione risorse anche per i nuovi Enti di decentramento regionale.Lo stabilisce una delibera approvata oggi dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, con cui si approva il nuovo Programma triennale regionale per l'edilizia scolastica finalizzato a garantire la sicurezza degli alunni e del personale che frequentano edifici scolastici pubblici o privati con il finanziamento di opere di ristrutturazione, adeguamento o miglioramento antisismico."Il piano contiene diverse novità rispetto a quello precedente - ha spiegato Pizzimenti - prima fra tutte la previsione di distribuire le risorse non solo tra i Comuni ma anche tra gli Enti di decentramento regionale di nuova istituzione che avranno competenza per gli istituti superiori. Ulteriore elemento di novità è dato dalla priorità alle opere necessarie alla riapertura delle scuole post-Covid, stabilita per gli interventi indifferibili e urgenti di cui al Fondo regionale per l'edilizia scolastica. Su quest'ultimo punto, il Piano è stato concordato con la collega di giunta Alessia Rosolen e l'Ufficio scolastico regionale".Anche l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ResysWeb) sarà sostituita dal nuovo sistema ministeriale nazionale Ares 2.0. La Regione garantirà una fase di formazione per gli enti competenti.I criteri di assegnazione delle risorse prevedono inoltre fondi a copertura delle spese di investimento per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio."La sicurezza di tutte le scuole - ha proseguito l'assessore - resta uno degli obiettivi primari di questa amministrazione. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale istituire un nuovo canale contributivo rivolto agli enti gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado riconosciute, per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico, messa in sicurezza, adeguamento alle normative relative alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, bonifica da amianto, abbattimento di barriere architettoniche ed efficientamento energetico".Come nelle precedenti programmazioni, rimangono obiettivi primari del Piano per l'edilizia scolastica anche la programmazione degli interventi a valere su fondi del Ministero dell'istruzione; il completamento degli interventi e delle opere avviate e non concluse, con priorità per il miglioramento e l'adeguamento sismico; la conclusione del POR FESR 2014-2020 relativamente ai quattro bandi per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici scolastici. ARC/SSA/al